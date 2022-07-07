Крупнейший в отрасли Гусевский арматурный завод «Гусар» сменил руководителя (данные на 6 июля)

По данным портала Rusprofile.ru, в ООО «ГУСАР» — одном из крупнейших российских производителей трубопроводной арматуры — сменилось руководство: с 4 июля 2022 года генеральным директором назначен Карачков Сергей Михайлович. На 6 июля Сергей Карачков занимает также должность генерального директора ООО «Химмаш Энерго» в Екатеринбурге.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД "ГУСАР"
ОГРН
1023300593436
от 22 октября 2002 г.
ИНН/КПП
3304009593
330401001
Дата регистрации
05.06.2002
Уставный капитал
267 000 000 руб.
Юридический адрес
601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Транспортная ул., д. 57
Руководитель Генеральный директор Карачков Сергей Михайлович с 4 июля 2022 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИММАШ ЭНЕРГО"
ОГРН
1146679031102
от 28 октября 2014 г.
ИНН/КПП
6679059460
667901001
Дата регистрации
28.10.2014
Уставный капитал
915 599 152 руб.
Юридический адрес
620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Хибиногорский пер., д.33
Руководитель Директор Карачков Сергей Михайловичс 21 сентября 2021 г.
Данные на 7 июля 2022 г.