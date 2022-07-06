ЗАВОД АДЛ. УНИКАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНГО СЕВЕРА

Компания АДЛ в рамках эксклюзивного проекта поставила ряд шаровых кранов BV15 из нержавеющей стали А316 для системы пожаротушения на объект ТЭС «Ударная». Уникальность проекта заключается в том, что шаровые краны из нержавеющей стали ранее не использовались в системах пожаротушения, в связи с чем возникла необходимость сертификации оборудования согласно регламенту ТР ЕАЭС 043. Специально для проекта на экспертизу в пожарную лабораторию были направлены образцы кранов, которые успешно прошли сертификацию и получили соответствующие разрешения. Кроме того, на нержавеющую сталь необходимо было нанести специальную краску для соответствия внешнего вида кранов ГОСТ 51052. Низкая шероховатость поверхности металла и плохая адгезия краски не позволяли сделать долговечное покрытие кранов, но специалисты АДЛ смогли решить данную проблему. И такая нестандартная арматуры для систем пожаротушения преобразилась в гостовский красный цвет. Аналогов инженерного оборудования для систем пожаротушения, имеющих схожие характеристики шаровым кранам BV15 с сертификатом ТР ЕАЭС 043 на рынке сегодня просто нет! Диаметр исполнения шаровых кранов от DN 10 до DN 80, с максимальным давлением PN 63 и температурой окружающей среды до −60 С, что будет крайне актуально для объектов Крайнего Севера.

Сайт ТД АДЛ, 4 июля