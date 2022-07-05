НОВАЯ ТЕМА «СТПА В АРКТИКЕ». С докладом на тему «Импортозамещение судовой трубопроводной арматуры выступил первый зам. ген. директора АО «Армалит» Евгений КОПТЯЕВ.

Основным итогом встречи можно считать выработку предложений по изменению подходов к сертификации. Особенно остро эта тема звучала на сессии «Импортозамещение в российском судостроении», на которой выступил первый заместитель генерального директора АО «Армалит» Евгений Коптяев. Красной нитью в его сообщении прозвучала мысль о том, что основная причина слабой реализации импортозамещения СКО – отсутствие системы продвижения отечественных предприятий на рынке гражданского судостроения. В частности, в ходе своего доклада Евгений Коптяев отметил, что существует проблема с сертификацией промышленной продукции, проводимой в рамках постановления Правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ», которое устанавливает механизм подтверждения производственной промышленной продукции на территории России путем перехода на балльную систему оценки критериев локализации.

Постановление № 719 не стимулирует промышленного производителя к участию в программе импортозамещения из-за высоких издержек при получении сертификата СТ1. Сегодня 80% арматуры на наших судах – это в основном иностранные поставки. В то же время на отечественном гражданском рынке разработки новой судовой арматуры в должной мере не востребованы. К сожалению, тенденция, при которой нет заинтересованности с точки зрения баллов, остается более чем заметной: за отечественную судовую арматуру можно получить лишь 220 баллов из 1750 минимальных, – констатировал Евгений Васильевич.

Также он подчеркнул актуальность проблемы участия в конкурсах на поставку оборудования компаний без действительного импортозамещения, поскольку отсутствуют четкие требования по отбору поставщиков СКО. В результате этого происходит формальная локализация судовой арматуры: к конкурсным процедурам под видом отечественного производителя допускаются поставщики импортной продукции. По мнению Евгения Коптяева, реализация импортозамещения возможна через отраслевые центры компетенции, и именно таким может выступать АО «Армалит» – самое современное предприятие в России в своем сегменте рынка.

https://armalit.ru/press/news/armalit-prinyal-uchastie-v-v-mezhdunarodnom-forume-sudostroenie-v-arktike/