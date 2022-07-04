АЛЬБОМ ТРУБОПРОВОДОВ. Группа ПОЛИПЛАСТИК разработала АТПР-001-2022 «Альбом типовых проектных решений на напорные трубопроводы из полимерных материалов» (30 июня 2022)

АТПР предназначен для специалистов и руководителей проектных, проектно-изыскательских, строительных организаций и учреждений, служб технического заказчика, органов материально-технического обеспечения, надзорных служб, органов лицензирования и сертификации и других заинтересованных организаций, а также для преподавателей и целей профессиональной подготовки специалистов в области проектирования трубопроводных систем.

АТПР разработан в целях обеспечения специалистов законченными типовыми проектными решениями на наиболее востребованные узлы напорных трубопроводных систем из полимерных материалов для ускорения и упрощения процесса проектирования, снижения количества возможных ошибок, а также для применения при разработке сметной документации. АТПР содержит в себе: общие рекомендации по проектированию и монтажу напорных трубопроводов, решения по: укладке и засыпке трубопроводов, устройству переходов под автомобильными и железными дорогами, устройству неподвижных опор и упоров, соединениям полимерных труб с трубами из других материалов, а также необходимыми спецификациями.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/06/29/item19253