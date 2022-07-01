ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ: рост заказов на крупногабаритное оборудование и переход на 2-3 сменный режим производства (фрагмент интервью)

Руководитель Вячеслав Гутман дал интервью, где рассказал в том числе и том, как обстоят дела завода по производству импортозамещающей продукции. До конца года все выпускные цехи загружены согласно плановым показателям. Ключевыми партнерами предприятия являются ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть» и Росатом, но и остальные заказы, находящиеся в производстве, не остаются без внимания. Производству импортозамещающей продукции уделяется особое внимание. Я считаю, что это одно из важнейших направлений в развитии ОАО «Волгограднефтемаш». При этом, основной упор при ее проектировании специалисты технических служб предприятия делают на повышении надежности и энергоэффективности оборудования по сравнению с зарубежными образцами. Линейка импортозамещающего оборудования включает в себя теплообменники с затвором «Breech lock», блоки камер запуска и приема с затвором байонетного типа, двухопорные центробежные насосы по API 610 и другое оборудование. Ведется набор заказов на 2023-2027 гг.: уже сегодня видна загрузка котельно-сварочного цеха №6, где превалирует крупногабаритное оборудование. Перспективы развития предприятия напрямую зависят от потребностей и динамики рынка, однако, по-прежнему значительные инвестиции вкладываются в нефтепереработку, идет модернизация нефтеперерабатывающих объектов, строительство новых нефтегазохимических объектов, поэтому мы ожидаем, что производственные мощности «Волгограднефтемаш» будут загружены в 2-3-х сменном режиме работы».

https://www.vnm.ru/news/novosti/intervyu-s-generalnym-direktorom-vyacheslavom-gutmanom-/?ysclid=l51wgpevos653137965 (полный текст)