АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ. Сертификационный орган продлил ООО "УЗТПА" действие свидетельства об оценке деловой репутации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Решение о продлении было принято в рамках политики реализации антикризисных мер, направленных на поддержание производителей в условиях действий недружественных государств. Ранее Угрешский завод трубопроводной арматуры получил от органа по сертификации систем менеджмента качества «Русский Регистр» сертификат о полном соответствии СМК ООО «УЗТПА» требованиям СТО Газпром 9001-2018, применительно к проектированию, производству и поставке кранов шаровых, клиновых задвижек, дископоворотных затворов и пластинчатых теплообменников. Решение было принято по итогам двухэтапной проверки с аудитом предприятия и выездом на объекты компаний-поставщиков комплектующих. Соответствие стандарту СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» позволяет сертифицировать продукцию по схеме - 1а, соответствующей самым высоким требованиям СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» и включать продукцию, производимую УЗТПА, в «Единый реестр МТР, допущенных к поставкам на объекты ПАО Газпром». Срок действия свидетельства об оценке деловой репутации ООО «УЗТПА», выданного в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, продлен до июля 2023г.

https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3175/, 23 июня