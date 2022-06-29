Благовещенский завод ОМК (АО БАЗ, ПЦ «ОМК Армсталь») развивает социальное предпринимательство в Башкортостане

Уже 6 лет Благовещенский завод ОМК реализует программу «Начни свое дело», давая всем желающим знания и опыт, необходимые для запуска социального проекта, и возможность получить грант на развитие бизнеса. Одновременно программа ОМК помогает решать социальные проблемы в регионе. За время действия программы «Начни свое дело» в Башкортостане ОМК поддержала почти 70 социальных бизнес-проектов, большинство из которых успешно развиваются, создавая рабочие места. Так, благодаря победителям программы в Благовещенске появился бассейн для грудничков, открыта служба социальной помощи «Ваша сиделка» и сеть соляных пещер при школах города и еще много других направлений. В прошлом году социальный возврат на инвестиции по программе «Начни свое дело» в Благовещенске составил 3,7 рубля социально-экономического эффекта на каждый вложенный компанией рубль. В рамках круглого стола «НКО и социальный бизнес: опыт развития негосударственного сектора в оказании социальных услуг» предприниматели из Благовещенска поделились опытом реализации проектов в рамках программы «Начни свое дело».

https://omk.ru/press/news/39364/, 28 июня