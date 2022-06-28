КРЕПЕЖ. Болты стали закручивать реже. Новосибирский инструментальный завод сократил рабочую неделю из-за резкого падения спроса (27.06.2022)

Новосибирский инструментальный завод, одно из крупнейших российских машиностроительных предприятий по производству монтажного инструмента и крепежа, перешёл на сокращённую рабочую неделю из-за резкого снижения спроса на продукцию. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства области министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров. «Инструментальный завод перешёл на сокращённую рабочую неделю в связи с резким уменьшением спроса на продукцию. Три потребителя инструмента на данный момент уменьшили заявки», - сказал он.Министр выразил уверенность, что в ближайшее время логистические цепочки наладятся и ситуация на предприятии стабилизируется.

http://www.fastinfo.ru/news1/bolty_i_gajki_stali_zakruchivat_rezhe_novosibirskij_instrumental_nyj_zavod_sokratil_rabochuyu_nedelyu/



