Еще одно производство трубопроводной арматуры в Ярославской области (Севермаш, Регулятор, Фобос, Кронос-Т, Рыбинск, Углич... кто еще? - КОММЕНТАРИЙ ТПА)

В Угличе Ярославской области на территории бывшего завода «Угличмаш» будет запущено новое производство трубопроводной арматуры и климатической техники разработки АО «ГМЗ «Химмаш» (Москва). Об этом в своих социальных сетях рассказал глава района Анатолий Курицин. Он совершил рабочий визит на предприятие, где ознакомился с намеченными планами работы нового производства. Руководитель подразделения Александр Обозников рассказал о текущих делах и перспективах развития. АО «ГМЗ «Химмаш» является инжиниринговой компанией, специализирующейся на предоставлении инжиниринговых услуг по строительству новых, модернизации существующих энергетических мощностей на промышленных предприятиях и объектах энергетики по следующим направлениям: производство и поставка запорной, защитной, регулирующей, предохранительной арматуры низких, высоких и сверхвысоких давлений различного функционального назначения.

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ОТ ТПА: в десятку самых развитых арматурных регионов входят Московский (МО, Тула, Владимир), Курган, Пенза, Челябинск, Уфа-Благовещенск, Чебоксары-Казань, Северо-Западный (Питер-Новгород) и теперь прибавляется Северный регион (Рыбинск-Ярославль-Углич). По имиджевому показателю впереди Курган с традициями, числом заводов и Днем арматуростроителя.