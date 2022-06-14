КРЕПЕЖ. Утверждены новые стандарты на резьбовые и заклёпочные соединения (10.06.2022)

ГОСТ Р 70132-2022 «Строительные работы и типовые технологические процессы. Сборка болтовых соединений строительных металлических конструкций. Правила и контроль выполнения работ» разработан АО «Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС»). Документ внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы».

ГОСТ Р 70132-2022 вводится впервые с 01.02.2023.

Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению и контролю качества сборки болтовых соединений металлических строительных конструкций с применением болтов, в том числе высокопрочных, с контролируемым натяжением и без контролируемого натяжения. Стандарт распространяется на процессы сборки болтовых соединений строительных металлических конструкций, предназначенных для стационарных, сборно-разборных и передвижных зданий и сооружений различного назначения, воспринимающих постоянные, временные и особые нагрузки (подвижные, вибрационные, взрывные, сейсмические и др.) в климатических районах с расчётной температурой до минус 60°С, в районах с сейсмичностью до 9 баллов, эксплуатируемых в слабоагрессивных, среднеагрессивных и агрессивных средах с защитными металлическими и лакокрасочными покрытиями. Настоящий стандарт не распространяется на процессы сборки болтовых соединений металлических конструкций мостовых сооружений.

Утверждены национальные стандарты, разработанные специалистами ФГУП «ВНИИ «Центр»:

ГОСТ Р 70116-2022 «Соединения резьбовые. Типы стопорения»

ГОСТ Р 70118-2022 «Соединения заклепочные. Выбор параметров»

Дата введения в действие - 01. 01. 2023 г..

http://www.fastinfo.ru/news1/utverzhdeny_novye_gosty_svyazannye_s_vypolneniem_rez_bovyh_i_zaklyopochnyh_soedinenij/