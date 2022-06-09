Новые единые требования к мобильному оборудованию для добычи и подготовки углеводородов, в том числе для фонтанной арматуры (9 июня)

ИНТИ (Институт нефтегазовых технологических инициатив) занимается разработкой и внедрением единых стандартов для проектов импортозамещения в ТЭК. «Газпром нефть» в рамках работы в составе ИНТИ утвердила единые отраслевые требования к мобильному оборудованию для добычи и подготовки углеводородов. Глава дирекции крупных проектов «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Айдар Сарваров сообщил, что портфель проектов «Газпром нефти» сейчас в большей степени сформирован из активов, находящихся в автономии, в труднодоступных районах со сложными климатическими условиями. На таких месторождениях мобильные и модульные решения уже помогают нам вводить объекты ранее запланированного срока. Создание единых требований к этому оборудованию откроет новые возможности для развития и даст ощутимый экономический эффект всей нефтегазовой отрасли», — отметил Сарваров. ИНТИ

ООО "ГПН-Развитие", Генеральный директор Сарваров Айдар Расимович

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https://www.tek-all.ru/news/id8843-inti-podgotovil-edinie-otraslevie-trebovaniya-k-mobilnomu-oborudovaniu-dlya-dobichi-i-podgotovki-uglevodorodov/