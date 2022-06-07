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АРМАТУРА ДЛЯ АЭС. Проверка (плановый аудит) Завода «Энергопоток» выполнения заказа ПОК «Руппур» (6 июня)  

07 июня, 2022 11
В период с 30 мая по 01 июня 2022 в АО «ЗЭО Энергопоток» представителем АО «АСЭ» был проведен плановый аудит выполнения действующей Программы обеспечения качества для АЭС «Руппур», Республика Бангладеш. В рамках проверки подтверждено соответствие и результативность действующей ПОК (Р,И) для АЭС «Руппур». В рамках проверки, также был отмечен высокий уровень организации процессов действующей Интегрированной системы менеджмента АО «ЗЭО Энергопоток» и  последовательной системы устойчивого развития предприятия.
http://zavodenergopotok.ru/news/proverka-vypolneniya-pok-ruppur.html
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