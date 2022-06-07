В формате параллельного импорта компания ВЭКСПОРТ (офисы в Турции, Казахстане, Москве, Перми) начала поставку продукции из Европы в Россию

От момента получения заявки до поступления продукции на склад заказчика в РФ прошло менее двух месяцев. В процессе поставки была отработана схема обработки запросов на технически сложную продукцию и выстроена оптимальная логистическая цепочка, позволяющая сократить расходы на перевозку и срок поставки. Этот опыт открывает хорошие перспективы для поставки другой продукции марки Danfoss в РФ, в том числе, клапанов, а также регуляторов и электроприводов для трубопроводной арматуры.

"Всего месяц прошел с момента оплаты до момента поставки груза на наш склад - такого не было даже во времена работы с представительством "Danfoss” в России. ВЭКСПОРТ помогла нам сократить срок поставки оборудования в два раза и сохранить стоимость оборудования на прежнем уровне, что очень важно в текущей ситуации,” - так прокомментировал сотрудничество с ВЭКСПОРТ представитель компании-заказчика. "Благодаря нашим деловым связям в странах азиатского региона, в данном случае - в Турции, мы смогли всего за 6 дней найти необходимую продукцию и за три дня подобрать турецкую компанию для проведения внешнеэкономической сделки. Еще за 10 дней - согласовали условия договора, стоимость и сроки поставки,” - так кратко прокомментировал сделку Михаил Анисимов, директор компании ВЭКСПОРТ..

Компания ВЭКСПОРТ - экспортно-импортная компания с личными деловыми связями в 45-ти государствах Азии и Латинской Америки. Опыт внешнеэкономической деятельности - 28 лет. Член ТПП РФ с 2004 года. Общий объем сделок - 7,5 млрд руб.

Сайт компании вэкспрорт.рф, Телеграм-канал https://t.me/CupechectVSanctions

Контакты: Михаил Анисимов, директор +7 916 116 78 88

Контент составлен Зинаидой Демишиной, 6 июня