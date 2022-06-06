Компанией «АКСИТЕХ» совместно с заводом «АДЛ» ведутся работы по импортозамещению приводов для ТПА - создан кран шаровой марки Бивал КШГ с пневмо-гидроприводом (3 июня)

Результатом стало новое совместное техническое решение: «Кран шаровой марки Бивал КШГ с пневмо-гидроприводом и со встроенной автоматизированной системой дистанционного управления АСДУК-ПГП для объектов газораспределения». К преимуществам данного решения относятся:

Полностью отечественное производство, включая шаровой кран, привод, комплектующие и средства автоматизации/телемеханизации.

Единый поставщик комплектного изделия («все в одном»: кран, привод, СТМ) конечному Заказчику с обеспечением общей гарантии на все техническое решение.

Изделие собирается, тестируется в заводских условиях и поставляется Заказчику в готовом виде после проведения комплексных испытаний.

Автономное и взрывозащищенное исполнение АСДУК-ПГП, включая средства автоматизации (встроенный комплекс телемеханики): обеспечение питанием происходит от встроенной аккумуляторной батареи высокой емкости, это позволяет расширить количество объектов телемеханизации не прибегая к подводу сети электроснабжения.

Возможность установки АСДУК-ПГП на любой крановый узел соответствующих характеристик, как новый, так и уже находящийся в эксплуатации

Все программное обеспечение, как контрольно-измерительного оборудования, так и уровня диспетчерского управления, полностью отечественной разработки, выполненное с использование свободно-лицензируемых программных технологий.

Гибкая интеграция и полная совместимость с диспетчерским уровнем ГРО и РГК на базе OPC UA технологии. Таким образом, указанные преимущества напрямую или косвенно существенно сокращают затраты Заказчика на проектирование, строительство и эксплуатацию систем телемеханики крановых узлов до 30% от нетиповых решений.

https://newgaztech.ru/news/default/view/id/713