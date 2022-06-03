Армалит и Знамя труда получили займы ФРП Правительства СПб в рамках программы увеличения производственных мощностей. 

Всего в списке получателей займов от Фонда развития промышленности семь городских предприятий.

На 5 лет получит 50 млн рублей АО "Металкомп". Это предприятие собирается закупить станки для изготовления фильтровального оборудования. Заём выдан под 1% годовых в течение первого года, 3% в течение следующих 2 лет и 5% в течение двух последующих.

Компании "Армалит" выделят 42 млн рублей. На них предприятие закупит ПО для системы мониторинга оборудования, что позволит значительно повысить производительность труда. Деньги выданы на 5 лет при условии 3% годовых в течение первых 2 лет и 5% в 3 последующих года.

Завод "Знамя труда" подавал заявку на заём для покупки комплектующих для производства трубопроводной арматуры. Предприятие получит 50 млн рублей на 1 год под 5% годовых.

Компании "ДИПОЛЬ-Производство" выделят 7,28 млн рублей на увеличение производственных мощностей. Заём одобрен на срок до 3 лет.

https://www.dp.ru/a/2022/06/02/Sem_peterburgskih_predpr?