ООО «ЛД Фитинг»: планируем занять 30% российского рынка латунных фитингов. Цель - достигнуть 50%, а также избавить от импортозависимости нашу страну (Курган, 1 мая)

На новом промышленном предприятии теперь выпускают не только полипропиленовую трубу, востребованную в сфере ЖКХ для систем отопления, водоснабжения, но и фитинги - соединительную часть трубопровода. Продукция производится исключительно из российского материала. Латунный круг делают в Челябинске, где он проходит весь технологический контроль от сортировки поступающего лома до строгого контроля химического состава литейного сплава. Всю основную продукцию делают в Кургане. Есть предприятия, которые в таком соотношении идут, производят латунные краны, латунные фитинги, какую-то долю рынка занимают, но мы хотим занять крупную долю рынка, - комментирует директор предприятия «ЛД Фитинг» Олег Девяткин. Открытие нового предприятия позволит увеличить количество рабочих мест до 100 человек. До конца года планируем весь цех, свободную, оставшуюся площадку заполнить новым оборудованием для того, чтобы было еще больше рабочих мест и еще больше промышленного производства, - подчеркнул Вадим Шумков.

За полтора месяца на предприятии уже трудоустроили 34 работников. В дальнейшем руководство планирует продолжать набор специалистов. Директор «ЛД Фитинг» поделился: необязательно иметь специализированное образование или стаж - новичков обучают, показывают станки и объясняют их работу. На сегодняшний день в Кургане создано уже три индустриальных парка, также по одному в Варгашах и Шадринске. В ближайшие годы в регионе планируется создать еще девять индустриальных парков.

https://oblast45.ru/publication/47128?