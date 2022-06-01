УПАКОВКА. ОМК внедряет экологически безопасную упаковку из резинокомпозитов для транспортировки трубной продукции

Объединенная металлургическая компания (ОМК) планомерно внедряет экологически безопасную и перерабатываемую упаковку для транспортировки своей продукции. Благодаря поэтапной замене деревянного отгрузочного реквизита синтетическими аналогами компания рассчитывает в этом году снизить на 30% использование упаковки из дерева. А в перспективе нескольких лет полностью отказаться от нее. Уже половина упаковочного материала для транспортировки трубной продукции составляют резинокомпозитные изделия и тепломорозокислотощелочестойкие пластины. В текущем году планируют довести этот показатель до 80%. На предприятии активно применяют резинокомпозитные стойки, упоры, ложементы, заглушки и другие элементы, защищающие поверхности и торцы труб от повреждений. Большую часть этой продукции завод изготавливает самостоятельно. Кстати, по договоренности с некоторыми клиентами завод ОМК после доставки продукции получает назад реквизит, который пускает на переработку. Применяя вторично обработанные полимерные материалы, завод сокращает выбросы парниковых газов.

На Благовещенском заводе ОМК (АО БАЗ) в случаях, где это допускается ГОСТ и требованиями заказчика, также перестали применять деревянные ящики для транспортировки трубопроводной арматуры – взамен них используют поддоны с плотным покрытием из полиэтилена. Такая упаковка нетоксична, поддается вторичной переработке и защищает продукцию от коррозии на долгий срок. Кроме того, в деревянный ящик помещается только одна задвижка, тогда как размеры поддона рассчитаны на 2-3 металлоизделия. Такой подход позволяет более разумно использовать пространство внутри грузового транспорта, упрощает и ускоряет погрузочно-разгрузочные работы. И имеет хороший экологический эффект - благодаря этому на заводе за 2021 год сэкономили 62 м² древесины.

31 мая 2022 г. – полный текст и фото: https://omk.ru/press/news/38976/