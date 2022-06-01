НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Эксклюзивная RFID-метка для маркировки запорной арматуры горловин цистерн для сжиженных газов стала проектом года

К цистернам, которые перевозят сжиженные газы, предъявляются особые требования надежности запорно-предохранительной арматуры. Перед каждым наливом вагоны-цистерны проверяются по 70 позициям. До внедрения проекта всё это делалось без использования средств автоматизации и цифровизации учёта, в ручном режиме.

После внедрения проекта работники сервисных служб сканируют радиометки, установленные на запорной арматуре горловины цистерны (с помощью промышленных смартфонов c мобильным RFID-сканером), проставляют соответствующие отметки в чек-листе на каждый вагон, указывают о тех неисправностях, которые были обнаружены и устранены. Тем самым достигается точность информации и исключение ошибок. Вся информация аккумулируется в корпоративной системе учёта, и на её основании готовятся оперативные документы для взаимодействия с причастными службами.

«В начале разработки S-Tag TTS мы столкнулись с рядом особенностей и ограничений, которые в итоге легли в основу её конструкции: малая площадь поверхности крепления, высокая устойчивость к воздействию внешней среды, металлическое монтажное основание в конструкции RFID-метки, - поясняет Максим Селиванов, директор Департамента ГК «Силтэк». – Прежде всего мы сделали модель будущей метки, примерили её к месту установки, что дало ход новым мыслям и идеям. После инженеры отрисовали чертёж и продумали радиотехнические свойства метки, изготовили пластиковый 3D-макет, и только потом сконструировали несколько прототипов S-Tag TTS».

На этапе тестирования прототипы RFID-метки прошли ряд испытаний: замораживание до -60°С, ударные нагрузки, множество проверок на отклик радиосигнала в безэховой камере. Непростым был подбор радиокомпонентов и пластикового корпуса: требовалось предусмотреть не только морозостойкость материала, но и воздействие на него высоких температур, агрессивных сред и жидкостей, влияние окружающих металлических объектов. S-Tag TTS соответствует всем заявленным характеристикам, надежно крепится на запорной арматуре горловины цистерны, считывается на комфортном для пользователя расстоянии».

За короткий срок на заводе в Дмитрове было организовано серийное производство этих меток: настроены технологические процессы, изготовлены пресс-формы и инструментальная оснастка для сборки, обустроен новый сборочный участок. Парк из 25 тысяч маркированных цистерн эксплуатируется на участках заказчика в российских регионах, а также в Казахстане

https://www.siltech.ru/news/eksklyuzivnaya-rfid-metka-dlya-markirovki-zapornoy-armatury-gorlovin-tsistern-stala-rfid-proektom-go.html