РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЧЕРТЕЖЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК ИЗ 5 СТАНДАРТОВ

Предлагается новая программа по визуализации чертежей на металлические прокладки овального и восьмиугольного сечения, а также линзовые прокладки. В обзор вошли конструкции прокладок из пяти наиболее распространенных стандартов:

1. ГОСТ 53561-2009 «ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО, ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ЛИНЗОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ АРМАТУРЫ. Конструкция, размеры и общие технические требования»;

2. ГОСТ 34655-2020 «ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО, ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ЛИНЗОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ АРМАТУРЫ. Конструкция, размеры и общие технические требования»;

3. ОСТ 26.260.461-99 «ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО И ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ АРМАТУРЫ. Конструкция, размеры и общие технические требования»;

4. ОСТ 26-845-73 «ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО И ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ. Конструкция и размеры. Технические требования»;

5. АТК 26-18-6-93 «ПРОКЛАДКИ ОВАЛЬНОГО И ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ АРМАТУРЫ. Конструкция, размеры и технические требования», а также овальных (тип R) и восьмиугольных (тип ОR) прокладок по стандарту ASME:

6. ASME B16.20 METALLIC GASKETS FOR PIPE FLANGES (в редакции 2017 г.).

Программа имеет простой и удобный интерфейс, позволяющий всего за четыре клика вывести на экран чертеж металлической прокладки. На чертеже указано условное обозначение и маркировка. В разделе «Справочная информация» программы приведены технические требования и значения твердости прокладок и фланцев. Программа предусматривает дополнительный сервис: на поле чертежа можно выделить зону для внесения результатов фактических замеров, фиксации информации о производителе, номере паспорта, решении о приемке или возврате, в дополнительную ячейку можно внести служебные заметки. Это особенно удобно при приемке готовой продукции специалистами служб ОТК. Чертеж со всеми пометками может быть сохранен и/или распечатан.

http://www.zavod-rekom.ru/news/1060105/, 27 мая