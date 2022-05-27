Благовещенский завод ОМК (ПЦ «ОМК Армсталь») приступил к производству блоков предохранительных устройств с карданной передачей. Ранее блоки ПУ закупали за рубежом

Эта сложная трубопроводная арматура обеспечивает непрерывность технологического цикла на линиях трубопроводов, сосудах, аппаратах и технологических установках. Блоки предохранительных устройств с карданной передачей эргономичные и обеспечивают высокую точность синхронизации переключения предохранительных устройств, превосходя по надежности блоки с традиционной цепной передачей. Ранее такую продукцию клиенты закупали за рубежом. Важным направлением деятельности благовещенского завода ОМК является промышленное освоение комплектующих для бесперебойной работы предприятий Объединенной металлургической компании. «Благовещенский завод ОМК имеет сильную инженерную школу и производство полного цикла. За счет этого можем гибко реагировать на внешние вызовы, в сжатые сроки осваивая перспективные виды продукции. И готовы обеспечивать наших клиентов совершенными продуманными решениями», – отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

https://omk.ru/press/news/38907/, 26 мая (в сокращении)