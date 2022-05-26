10 компаний в Чувашии создадут новый промышленный кластер «Приводное машиностроение» (ТАСС, 24 мая)

Центр "Мой бизнес" и компания "СПД "БИРС" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет создан промышленный кластер. Компании смогут получить государственную поддержку на реализацию совместных проектов, написал во вторник в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев. "Кластер объединит около 10 компаний в сфере производства трубопроводной регулирующей арматуры и управляющей ею приводной техники. Предприятия, которые войдут в кластер, получат возможность привлекать государственную поддержку на реализацию совместных проектов до 300 млн рублей", - написал Николаев. Центр "Мой бизнес" окажет предприятиям экспертную поддержку при создании управляющей компании кластера, ее регистрации, а также при подготовке документов. Кластерная сеть в Чувашии объединяет более 70 компаний.

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