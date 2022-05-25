Как заказать и сколько нужно времени для производства фланцев по чертежу?

Несмотря на то, что вся продукция ОНИКС в каталоге представлена по действующим нормативам, мы часто производим фланцы и заглушки с определенными техническими требованиями под проекты наших клиентов. Нестандартные позиции фланцев и заглушек могут быть выполнены с уникальными типоразмерами. Работа с индивидуальными чертежами предполагает использование поковок определенного размера, на что, порой, требуется больше времени. Поэтому мы всегда просим наших клиентов обращаться к менеджерам как можно быстрее, если уже известна необходимость в поставке нестандартных деталей.

Пришлите свой технический чертеж вместе с необходимыми размерами - мы рассмотрим возможность изготовления, менеджер рассчитает стоимость и производственные сроки.

ИНЖИНИРИНГ В ОНИКСЕ:

Переточка фланцев А-М по ГОСТ 33259-2015 (по устаревшему ГОСТ 12815-80 - исполнения 2-9). DN 10 – 250 мм, PN 6 – 63 МПа.

Переточка фланцевых заглушек по АТК 24.200.02-90 в исполнения 2-5. DN 10 – 125 мм, PN 6 – 63 МПа.

Газовая резка — любые углеродистые стали (ст 20, 09Г2С, ст 3 и т.д). Исключение - все виды нержавеющей стали.

Сварочные работы — углеродистые и легированные, включая нержавеющие марки

Для производства выбирается качественная сталь, соответствующая нормам ГОСТ. Компания ОНИКС выбирает сырье для последующего производства поковок. Производимая проверка ОТК на каждом этапе позволяет с детальной точностью проверять фланцы на соответствие технической документации.

https://onyxspb.ru/news/skolko-nuzhno-vremeni-dlya-proizvodstva-flantsev-po-chertezhu/, 20 мая