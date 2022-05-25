В Нижегородской области будет создаваться новое производство крепежа

Под инвестиционные проекты в Нижегородской области выделено девять участков. Объём инвестиций в проекты составит 737 миллионов рублей, будет создано 140 рабочих мест. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 19 мая 2022 года одобрил, в частности, заявки на земельные участки под строительство в Богородске базы под пескоструйную обработку, завода металлоконструкций в Арзамасе и для производства крепёжных изделий в Дзержинске.

http://www.fastinfo.ru/news1/v_nizhegorodskoj_oblasti_budet_sozdavat_sya_novoe_proizvodstvo_krepezha/, 24 мая



