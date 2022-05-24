Блок управления электроприводом «УГРЕША». Подмосковный УЗТПА проводит работу по внедрению импортозамещающих технологий в арматуростроении

С уходом зарубежных производителей как никогда актуальной становится разработка отечественных решений в арматуростроении, обеспечение безопасности производства и соблюдение сроков реализации проектов. Блок управления «УГРЕША» разработан техническим отделом ООО «УЗТПА» и является идеальным решением для управления электроприводом трубопроводной арматуры. Прибор конструктивно прост и надежен в эксплуатации, имеет коррекцию фаз электропитания и широкий температурный диапазон применения. Управление электроприводом осуществляется через команды «открыть» и «закрыть» по нажатию на соответствующие кнопки. Сигналы о достижении конечного положения или сигнал ошибки поступают в качестве сигналов обратной связи и отображаются на панели управления с помощью индикаторных ламп.

Индикаторные лампы на панели управления позволяют отслеживать состояние привода:

достигнуто крайнее положение «Закрыто»

сработал моментный выключатель «АВАРИЯ»

достигнуто крайнее положение «Открыто»

правильная фазировка питания эл.привода

неправильная фазировка эл.привода

Блок управления позволяет определить правильность подключения электрических фаз к электроприводу и при необходимости выполнить корректировку. Коррекция фаз защищает привод и арматуру от повреждений.

2-е кнопки управления, совмещённые с лампами.

Электропитание – трёхфазный ток 380В с нулевым проводом.

3-х позиционный переключатель электрических фаз.

Блок управления «УГРЕША» универсален и может быть выполнен в стационарной или мобильной версии.

https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3169/