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Блок управления электроприводом «УГРЕША». Подмосковный УЗТПА проводит работу по внедрению импортозамещающих технологий в арматуростроении

24 мая, 2022 7
С уходом зарубежных производителей как никогда актуальной становится разработка отечественных решений в арматуростроении, обеспечение безопасности производства и соблюдение сроков реализации проектов.  Блок управления «УГРЕША» разработан техническим отделом ООО «УЗТПА» и является идеальным решением для управления электроприводом трубопроводной арматуры. Прибор конструктивно прост и надежен в эксплуатации, имеет коррекцию фаз электропитания и широкий температурный диапазон применения. Управление электроприводом осуществляется через команды «открыть» и «закрыть» по нажатию на соответствующие кнопки. Сигналы о достижении конечного положения или сигнал ошибки поступают в качестве сигналов обратной связи и отображаются на панели управления с помощью индикаторных ламп. 
Индикаторные лампы на панели управления позволяют отслеживать состояние привода: 
достигнуто крайнее положение «Закрыто»
сработал моментный выключатель «АВАРИЯ» 
достигнуто крайнее положение «Открыто» 
правильная фазировка питания эл.привода
неправильная фазировка эл.привода
Блок управления позволяет определить правильность подключения электрических фаз к электроприводу и при необходимости выполнить корректировку. Коррекция фаз защищает привод и арматуру от повреждений. 
2-е кнопки управления, совмещённые с лампами.
Электропитание – трёхфазный ток 380В с нулевым проводом.
3-х позиционный переключатель электрических фаз.
Блок управления «УГРЕША» универсален и может быть выполнен в стационарной или мобильной версии.
https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3169/

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