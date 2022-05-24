ОБРАТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Комплексная помощь НОВОМЕТА арматурным предприятиям при импортозамещении

На сегодняшний день применение аддитивных методов в промышленности становится единственно доступным решением при необходимости замены деталей, приобретение оригиналов которых невозможно. Использование технологий обратного инжиниринга позволяет не останавливать производственный процесс, быстрее выводить продукты на рынок, повышать конкурентоспособность. Все вышеперечисленные методы реализуются в «Новомете», и компания готова оказать комплексную помощь предприятиям в условиях импортозамещения. Наличие собственных лабораторий, координатно-измерительного комплекса и инженерно-технического центра – одно из важных преимуществ «Новомета» на рынке. Предприятие предлагает полное копирование и прототипирование изделий любой сложности в короткие сроки, а также реинжиниринг с изменениями/улучшениями характеристик и адаптацией под потребности клиента. Еще одно преимущество «Новомета» заключается в возможности оказания полного цикла работ и индивидуального подхода к каждому запросу.

https://www.novomet.ru/rus/press-center/news/23.05.2022/?, 23 мая