Благовещенский завод ОМК (АО «БАЗ» - производственный центр «ОМК Армсталь») в связи с расширением номенклатуры и освоением новой линейки продукции набирает сотрудников

Завод приглашает на работу обрубщиков, заливщиков металла, контролеров станочных и слесарных работ, слесарей-ремонтников, токарей, токарей-карусельщиков, слесарей механосборочных работ, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов и других специалистов. В случае отсутствия у кандидатов опыта работы завод готов провести их обучение за счет предприятия. Среди плюсов работы на Благовещенском заводе ОМК его работники отмечают стабильность и своевременность выплат заработной платы, расширенный социальный пакет, дотацию на питание, собственный здравпункт, возможности проходить санаторно-курортное лечение, повышать свою квалификацию, обучаться за счет работодателя и многое другое. «Благовещенский завод ОМК многие годы остается в топе лучших работодателей Республики Башкортостан. Мы предоставляем сотрудникам конкурентоспособную зарплату, которая выше, чем средняя по республике, социальные гарантии, современные и безопасные условия труда и возможности для профессионального роста и развития. Приглашаем присоединиться к нашей команде» — отметил управляющий директор Благовещенского завода ОМК Андрей Доценко. Подробную информацию о вакансиях можно получить на сайте https://omk-job.ru/ и по тел. 8 (987) 251 77 82.

Анна Зиннатова, начальник отдела по связям с общественностью

https://omk.ru/press/news/38747/, 20 мая