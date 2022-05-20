Завод стальных ШК АЛСО принимает участие в международной выставке «OGU 2022» с новой продукцией

В период с 18 по 20 мая в 2022 года завод АЛСО участвует в 24-ой Международной выставке и конференции «Нефть и газ Узбекистана - OGU 2022» в составе стенда Челябинской области. В рамках мероприятия завод АЛСО предоставит актуальные решения для развития партнерских отношений с предприятиями Узбекистана и расскажет о своем опыте поставок шаровых кранов ALSO на объекты газоснабжения и газораспределительные сети.

Гости выставки могут ознакомиться с образцами продукции завода АЛСО:

• подземный кран с удлиненным телескопическим штоком в изоляции усиленного типа «Карбофлекс» с полиэтиленовыми патрубками;

• кран изолирующий;

• муфтовой полнопроходной (аналог 11ч3бк);

• кран в строительную длину задвижки в антивандальном исполнении;

• кран с комбинированным типом присоединения.

http://alsoarm.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/377-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2022