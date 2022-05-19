АРМАТУРА ДЛЯ СПГ. Атомэнергомаш (Росатом)  заявил, что сможет выпускать почти всю линейку оборудования, необходимого для производства СПГ

По словам главы машиностроительного дивизиона Росатома Андрея Никипелова: "Мы можем производить все, что связано с подготовкой газа. То есть все крупнотоннажное оборудование для этих систем, работающих на заводах СПГ, мы можем произвести. Что касается непосредственно криогенного оборудования, то у нас освоена линейка криогенных насосов, достаточно широкий ассортимент арматуры, мы также изготавливаем спиральновитые теплообменники”.

"С машиностроительной частью задачи нам все понятно. Мы можем изготовить данное оборудование, оно будет хорошего качества, и у нас уже есть референтные проекты. Но если речь идет о каком-то новом производстве по сжижению газа, то нам нужно четкое техническое задание со стороны заказчика для того, чтобы понимать, какое конкретно оборудование, с какими параметрами он от нас ждет”- добавил Андрей Никипелов. Дивизион полностью закрывает линейку насосов, которая может понадобиться для средне- и крупнотоннажного производства СПГ. Уже освоены шесть типоразмеров и заканчивается разработка линейки насосов для судов-газовозов.

Данные «Атомэнергомаш», 17 мая