Курганский арматурный завод «Темпер» сообщил о создании фильтров трубопроводов для ЖКХ в рамках программы импортозамещения (ТАСС)

В компании «Темпер» разработали опытные образцы из отечественных комплектующих и приступили к мелкосерийному производству. Сейчас подобные изделия, в основном, везут из Китая. «Мы сделали тот же самый фильтр, только произведенный из трубы, которую производим для шаровых кранов — то есть сам принцип изготовления другой, доступный. Сейчас планируем расширяться, чтобы запускать настоящее серийное производство, выходить на крупный опт», — сообщил директор завода Сергей Доронин в беседе с агентством ТАСС. Интервью опубликовано на сайте агентства. С. Доронин пояснил, что на территории России вскоре ожидается дефицит такого вида изделий из-за санкций. А потому «запуск производства крайне актуален». Сегодня «на рынке существуют такие фильтры, но с комплектующими иностранного производства».

https://ura.news/news/1052554413, 18 мая (в сокращении)



