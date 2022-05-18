О новой «вариативной» схеме управления предприятием Сименс (позиционеры, контроллеры, приводы) в Воронежской области. Ранее представители Siemens заявили об уходе с российского рынка

Дочернее предприятие немецкого конгломерата Siemens «Сименс Трансформаторы» в Воронежской области обеспечено заказами «как минимум до осени». Об этом сообщил воронежский губернатор Александр Гусев, анонсировав разработку «новой схемы управления предприятием». Ранее представители Siemens заявили об уходе с российского рынка.

«Так вот что касается воронежского завода: заказов хватает (как минимум до осени), около 80% отгрузки идет на внутренний, российский, рынок», — пояснил господин Гусев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что «грамотные управленческие решения позволяют риски минимизировать или вовсе их устранить».

Губернатор Воронежской области также рассказал о разрабатываемой «вариативной» схеме управления предприятием «Сименс Трансформаторы», однако пока отказался раскрывать детали. 12 мая немецкая компания Siemens объявила об уходе с российского рынка и сворачивании всей промышленной деятельности в России. Главный финансовый директор конгломерата Ральф Томас объяснил решение Siemens «всеобъемлющими международными санкциями» против РФ.

ИСТОЧНИК: KOMMERSANT.RU и HTTPS://WWW.C-O-K.RU/MARKET_NEWS/VLASTI-VORONEZHSKOY-OBLASTI-RAZRABOTAYUT-NOVUYU-SHEMU-UPRAVLENIYA-ZAVODOM-SIEMENS