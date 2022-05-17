Первая редакция проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Арматура трубопроводная. Приводы в огнестойком исполнении»

АО «ИркутскНИИхиммаш» в соответствии с Программой работ по национальной стандартизации на 2019 год подготовил 1 редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Арматура трубопроводная. Приводы в огнестойком исполнении».

Разработка проекта проводится специалистами АО «ИркутскНИИхиммаш» в рамках Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны». Объектом стандартизации являются приводы и исполнительные механизмы (возвратно-поступательные, неполнооборотные и многооборотные) (далее – «приводы») трубопроводной арматуры в огнестойком исполнении. Специфика работы технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры заключается в высокой пожароопасности транспортируемых сред. Для этих условий необходимо соблюдение требований к обеспечению безопасности работы приводов трубопроводной арматуры, находящихся под давлением и при высоких температурах. Стандарт устанавливает группы конструктивного исполнения огнезащиты приводов, а также общие технические требования и метод испытаний приводов на огнестойкость, независимо от реализованных в нем типов огнезащиты.

Сложность задачи состоит в выборе подходящих материалов для изготовления приводов в огнестойком исполнении.

http://hm.irk.ru/?p=2910, 13 мая (в сокращении)