Нефтехимавтоматика (Тульская область) планирует направить займ ФРП на расширение производства трубопроводной арматуры

Как сообщила пресс-служба федерального Фонда развития промышленности НПП "Нефтехимавтоматика" (Киреевский район Тульской области) планирует направить 43,8 млн рублей на расширение производства запорной арматуры, сообщила пресс-служба федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Из этой суммы 24,6 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, еще 10,5 млн рублей - в виде займа от фонда развития промышленности Тульской области. Средства займа пойдут на закупку станочного оборудования российского производства. В результате компания планирует на 45% увеличить объемы выпуска запорно-регулирующей трубопроводной арматуры - с 700 до 1012 единиц в год. Реализация проекта позволит тульскому предприятию увеличить свою долю рынка с 7% до 15% за счет снижения импорта, подчеркивается в сообщении. При выпуске готовых изделий применяется полностью отечественное сырье и компоненты, локализация составляет 100%. На предприятии будет создано дополнительно 5 рабочих мест. Основными заказчиками являются "Газпромнефть", "НОВАТЭК" и "СИБУР".

Интерфакс-Центр, https://invest-tula.com/news/10078/?, 12 мая