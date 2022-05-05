АО «Армалит» активно ведет работу в направлении импортозамещения и локализации путем производства трубопроводной арматуры, обладающей улучшенными характеристиками по сравнению с импортными аналогами

Продукция предприятия востребована в судостроительной и других отраслях промышленности, успешно восполняет дефицит, возникший вследствие ухода части зарубежных компаний с отечественного рынка. В рамках работы по программе импортозамещения машиностроительный завод «Армалит» ведет более 20 инициативных ОКР, активно продвигает новые продукты и решения на традиционные для себя и новые рынки. Среди разрабатываемых изделий, пользующихся спросом, значатся в том числе запорные, невозвратно-запорные и быстрозапорные клапаны, арматура регулирующая и для СПГ. Всё разрабатываемое оборудование будет обладать улучшенными характеристиками: уменьшенные масса, габариты, увеличенный ресурс, и при этом за счет современных технических решений его стоимость будет на уровне замещаемых аналогов.

Среди новых для предприятия направлений – освоение линейки энергоэффективных насосов, выполненных с использованием современных электродвигателей собственной разработки. Несмотря на то что перспективный портфель заказов АО «Армалит» сформирован до 2025 года: на сумму свыше 10 млрд руб. по поставке судостроительным предприятиям, порядка 400 млн руб. для атомной и около 3 млрд руб. для нефтегазохимической отраслей – его производственные мощности позволяют принять дополнительную загрузку, прежде всего по такому направлению, как разработка изделий по программе импортозамещения. Завод готов полностью удовлетворить потребности судостроительной, атомной и нефтегазохимической отраслей в поставках импортозамещающей (недостающей) продукции по своему профилю. Это позволит выполнить поставленные руководством предприятия задачи по внутри- и межотраслевой, продуктовой, страновой диверсификации бизнеса.

https://armalit.ru/press/news/armalit-vydelyaet-proizvodstvennye-moshchnosti-dlya-realizatsii-programmy-importozameshcheniya/, 27 апреля