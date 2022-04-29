ЗАВОДЫ. В рамках программы газификации России Угрешский завод (УЗТПА) увеличил объем поставок шаровых кранов NEON в 10 раз

В рамках программы газификации страны Угрешский завод трубопроводной арматуры (УЗТПА) увеличил объем поставок профильной продукции для газа более чем в 10 раз. С учетом требований по импортозамещению российские компании выбирают современную проверенную продукцию надежных отечественных производителей, таких как УЗТПА. Трубопроводную арматуру Угрешский завод поставляет в рамках программы, разработанной Правительством РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Задача по-настоящему амбициозная – довести газ до участков негазифицированных домовладений в самой большой стране мира. При этом оригинальные шаровые краны NEON, разработанные техническим отделом Угрешского завода трубопроводной арматуры, поступают на объекты газоснабжения и газораспределения, используют при подключении частных домовладений и объектов капитального строительства.

Как отметил Генеральный директор ООО «УЗТПА» Дмитрий Жиравов: «Угрешский завод обладает возможностями для дальнейшего наращивания объемов производства трубопроводной арматуры как для газа, так и водоснабжения, и может надежно обеспечить качественной российской продукцией проекты жилищно-коммунального и топливно-энергетического сектора по всей России».

https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3166/, 27 апреля