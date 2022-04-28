Завод шаровых кранов АЛСО принял участие в конференции по инженерным системам в Архангельске

21 апреля 2022 года в г. Архангельске Завод стальных шаровых кранов и отводов АЛСО принял участие в ежегодной конференции, посвященной получению новых знаний в сфере инженерных систем.

Организатором выступила компания "Аванта” - официальный дилер завода АЛСО.

От АЛСО на данном мероприятии выступил с докладом руководитель обособленного подразделения в г.Санкт-Петербурге Панфилов А.В. Делегат АЛСО в ходе своего выступления поделился опытом компании в сфере производства запорно-регулирующей арматуры, презентовал выпускаемую продукцию, рассказал о ее технических характеристиках, предложил актуальные решения, разработанные заводом АЛСО, для замены импортной арматуры.

http://alsoarm.ru/index.php/, 27 апреля