МК НХТС: Разработаны сильфонные компенсаторы для решения проблем деформации при проектировании трубопроводов

При проектировании трубопроводных систем особое внимание уделяется расчетам нагрузки. Последующая эксплуатация трубопроводов предполагает круглосуточную нагрузку в течение долгого времени с возможными перепадами давления и температур. Чтобы избежать сверхнормативной деформации и вибрации трубопроводов необходимо учесть ряд важных параметров. Основные проблемы, которые вызывает деформация трубопровода:

растрескивание и разрывы сварных стыков;

разгерметизация фланцевых соединений;

аварийные остановки производства;

повреждение конструкций.

Сильфонные компенсаторы. Эти устройства используют при излишнем напряжении в трубопроводе, вызванном нагревом, вибрацией или повышением давления.

Ключевые факторы проектирования трубопроводов

Конкретный трубопровод проектируется под определенные цели, поэтому необходимо учитывать физико-химические свойства перекачиваемой среды, объемы работы, весовые и температурные нагрузки, необходимость тепловой изоляции, избыточное внутреннее давление, возможные экстремальные факторы. В проектировании горячих трубопроводов, рабочая температура которых выше 100 С, необходимо учитывать дополнительные осевые нагрузки.

Неправильно сделанные расчеты диаметра трубопровода и ошибочно выбранные опоры и их расстановка могут привести к деформации факельного трубопровода, поломке его отдельных частей опоры или разрушению всей конструкции.

Трансферные трубопроводы, по которым со скоростью звука движется двухфазный поток, требуют особых условий проектирования. Необходимо учитывать изменения объема паровой фазы и возникающее вслед за этим снижение давления. Проектировщик должен быть очень внимательным к деталям. А именно: обращать внимание на выбор и количество крутоизогнутых отводов и тройниковых врезок — их должно быть умеренное количество.

Это предотвратит значительные скорости и турбулентность парожидкостной смеси. Факторы, перечисленные выше, создают не только аварийную ситуацию, но и ускоряют эрозионное разрушение трубопровода.

https://mk-nhts.ru/news/deformacziya-odna-iz-problem-pri-ekspluataczii-truboprovodov.html, апрель 2022 г.