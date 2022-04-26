ТРУБОПРОВОДЫ. Выпущена новая версия 4.5 расчетной программы "Гидросистема", включающая значительные усовершенствования.

В частности, в новой версии:

Добавлена возможность расчета параметров снарядного газожидкостного течения (размеров, частоты, скорости движения «снарядов» и т.д.) при использовании методик TUFFP;

Добавлена возможность расчета усилий от снарядного газожидкостного течения, возникающих в отводах и коленах трубопровода, и их экспорт в программу «СТАРТ-Проф» для их учета в прочностном анализе трубопровода;

Упрощен механизм выбора методик расчета газожидкостных течений – теперь в данных для расчета проекта наряду с загрузкой XML-файла с правилами выбора методик можно выбрать один из «типовых» вариантов правил выбора методик из списка;

Внесены многочисленные уточнения в расчет газожидкостных течений, течений с твердой фазой, различные случаи теплогидравлического расчета; в частности, подключена последняя версия библиотеки TUFFP Unified Model, а также добавлен учет влияния твердой фазы в потоке на характеристики работы центробежных насосов;

Добавлена возможность теплогидравлического расчета подводных трубопроводов;

Добавлена возможность экспорта схемы трубопровода в формат PCF для ее последующего импорта в другие системы 3D-моделирования и генерации изометрических чертежей, а также ряд усовершенствований импорта данных из файлов формата PCF;

Добавлена возможность работы с «несвязными» схемами трубопроводов (в которых имеются два или более фрагмента, никак не связанных друг с другом), в том числе возможность импорта таких схем из файлов PCF и файлов программы «СТАРТ-Проф»;

Добавлена новая функция «Связать узлы», с помощью которой можно соединить любые два узла трубопровода ветвью с участком трубы (длина и направление участка при этом рассчитываются автоматически). Данную функцию удобно использовать в том числе и для соединения несвязных фрагментов в трубопроводе;

Расширены возможности выделения элементов схем по клику на них в окне графики: теперь по клику правой кнопкой на участок/узел/и т.д. можно выделить не только сам элемент, но и ветвь/фрагмент трубопровода, к которому он относится;

а также реализован ряд других усовершенствований и уточнений.

Источник: https://truboprovod.ru/press/, 25 апреля