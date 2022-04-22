ДЕТАЛИ ТРУБ. Белгородский завод ОМК Энергомаш поставил более 14 тонн паропроводов для теплоэлектроцентрали филиала АО «Группа «Илим»

Паропроводы изготовлены из труб диаметром от 32 до 325 мм из жаропрочной низколегированной стали с низким содержанием углерода и других включений. Паропроводы обеспечивают надежную работу ТЭЦ при высоких давлении и температуре.

Группа «Илим», в которую входят несколько целлюлозно-бумажных комбинатов, является одним из постоянных клиентов «ОМК Энергомаша». С 2019 года белгородский завод поставил для лидера целлюлозно-бумажной промышленности России около 80 тонн паропроводов. Весной завод ОМК в Белгороде отправит еще 16,5 тонн аналогичной продукции в адрес филиала АО «Группа «Илим» в Коряжме. «Белгородский завод ОМК — один из основных поставщиков паропроводов и котлов ТЭС для отечественных целлюлозно-бумажных комбинатов. Благодаря производству современной высококачественной продукции наше предприятие имеет прочную репутацию активного участника строительства и модернизации одной из важнейших отраслей промышленности России», — отметил директор департамента продаж энергетического оборудования «ОМК Энергомаш» Даниил Никишин.

https://omk.ru/press/news/38415/, 21 АПРЕЛЯ