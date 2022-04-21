Курганские арматурные заводы планируют заключить контракты с крупными нефтяными компаниями на сумму более 80 млн рублей

Об этом на своем сайте сообщает фонд «Инвестиционное агентство Курганской области». На выставке представлены новые образцы трубопроводной арматуры ООО „РТМТ" с инновационными характеристиками, выполненной в соответствии с пожеланиями и требованиями заказчиков, в числе которых Газпром-нефть, Роснефть, Лукойл, Газпром, Сибур. Предполагается, что результатом участия станет заключение контрактов с компаниями, входящими в эти группы, на общую сумму до 48 млн рублей» (сайт фонда). Еще одно курганское предприятие представляет на международной выставке инновационный инструмент для финишной обработки поверхностей, клиновые задвижки, нефтепромысловое оборудование и крепежные изделия. «ООО „СЕНСОР" уже 30 лет выпускает высококачественную продукцию для топливно-энергетического комплекса и планирует заключить в Москве пять контрактов на общую сумму 32 млн рублей», — сообщает инвестагентство. Раннее URA.RU писало о том, что Курганский арматурный завод (ООО КАЗ), освоивший выпуск импортозамещающей криогенной арматуры, расширяет производство. Предприятие является резидентом Курганского индустриального парка «Территория областного развития». Завод имеет литейное производство полного цикла, не зависит ни от каких импортных компонентов.

https://ura.news/news/1052547270?ysclid=l28g5ksrz1, 20 апреля