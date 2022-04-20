Генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская подвела итоги работы предприятия в первом квартале года (отрывок)

Более чем на 1 миллиард рублей заключено новых контрактов, в том числе — на поставку продукции для ПАО «Транснефть» и арматуры для строящихся атомных станций. По действующему договору на поставки арматуры в Китай все долгие и трудоемкие этапы согласования завершены и теперь продукция готова к запуску в производство. По плану идет взаимодействие по другим направлениям: поставки по проектам АЭС Руппур, Курская АЭС-2, Куданкулам в Индии и др.; производство ж/д арматуры для «Рузхиммаш» и «Тихвинского вагоностроительного завода»; расширение линейки продукции для магистральных трубопроводов и «атомного» направления.

Продолжаются все запланированные ремонтные работы и социальные корпоративные программы. До конца года планируется завершить проект новых очистных сооружений для гальваники и проект новой компрессорной станции для бесперебойной работы кузнечно-прессового цеха. В центральной заводской лаборатории появится новый дефектоскоп, разрывная машина и фрезерный станок, в механообрабатывающем цехе – токарный станок с ЧПУ, на участке гальваники – новые ванны и так далее – список работ по модернизации оборудования, ремонте, покупке нового – немалый. Наталья Орловская в очередной раз отметила инициативность и включенность всего коллектива в процесс улучшений, который идет на предприятии четвертый год. В ходе встречи были названы авторы лучшего проекта 2021 года и лучших предложений по улучшениям года текущего. Победителями конкурса на лучшее ППУ 1 квартала стали токарь 6 разряда Александр Михайлович Раков и инженер-технолог 1 категории Аркадий Михайлович Верещагин. Они предложили идею и разработали новую оснастку для обработки рым-болтов, что вполовину сократило время на установку заготовки и ее последующую зачистку.

Лучшим же проектом по итогам 2021 года стала работа команды по снижению брака металла, не прошедшего испытания по мехсвойствам после термообработки. Масштабная исследовательская работа под руководством начальника бюро технологической подготовки производства ОГТ Андрея Тарасова охватила несколько ключевых процессов и заключалась в детальном анализе работы термопечей и качестве металла в зависимости от температуры закладки, расположения заготовок и прочих вводных.

Сайт МК Сплав, НПАА, 18 апреля