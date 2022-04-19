21 апреля Учебный центр ПОЛИПЛАСТИК приглашает на вебинар на тему «НОРМАТИВЫ В ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИИ» при поддержке Ассоциации сварщиков полимерных материалов (АСПМ).

Мероприятие состоится: 21.04.2022 года, начало в 11:00 по Мск. Форма проведения: видеоконференция в программе ZOOM. Категория слушателей: службы технического надзора заказчиков, специалисты строительного контроля, проектировщики, руководители строительных организаций, главные инженеры, инженеры ПТО, работники служб газораспределительных организаций. Вебинар проведет Сафронова Инесса Петровна – начальник отдела нормативно-технической документации Группы ПОЛИПЛАСТИК. Является членом ПК 4 «Газораспределение и газопотребление», ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» и ПК 16 «Проектирование и строительство сетей газоснабжения и газораспределения», ТК 465 «Строительство». Автор более 25 публикаций в разных журналах, соавтор первого издания книги «Полимерные трубопроводы – это просто», разработчик (в соавторстве) более 15 межгосударственных, национальных стандартов и сводов правил, а также стандартов и рекомендаций ПАО «Газпром» в области газораспределения и сварки полимерных материалов. Участник разработки нормативных документов различного уровня, в том числе СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», а также СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и изменения №4 к СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы:

перечни стандартов и сводов правил к техническим регламентам;

изменение №4 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

изменения требований к применению полиэтиленовых труб для газопроводов;

уточнения требований к прокладке газопроводов в стесненных условиях, а также при пересечении с линиями метрополитена, автомобильных и железных дорог;

новые требования по прокладке газопроводов в особых природных условиях, включая многолетнемерзлые, просадочные, набухающие, пучинистые, засоленные, насыпные, элювиальные грунты, подрабатываемые территории, сейсмичные районы и болота;

межгосударственные стандарты, регламентирующие проектирование, строительство и ликвидацию сетей газораспределения;

межгосударственный стандарт по эксплуатации сетей газораспределения природного газа;

перспективы разработки новых нормативных документов в области газораспределения.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/04/18/item19087