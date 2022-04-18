ОНИКС - 16 ЛЕТ! За плечами производственной компании из Санкт-Петербурга пролетело 5844 дня работы.

Развитие компании идет стремительными темпами: совершенствуются производственные мощности, укрепляется филиальная сеть, растет численность сотрудников и компаний-партнеров. В этот день мы хотим поблагодарить всех, кто работал, работает и будет работать с нами. Спасибо нашим клиентам, которые вдохновляют нас совершенствоваться, увеличивать ассортимент и постоянно улучшать сервис. Спасибо нашим поставщикам и партнерам за долгосрочное и успешное сотрудничество! От лица всех сотрудников «ОНИКС», мы говорим вам СПАСИБО, что на протяжении 16 лет вы доверяете нашей компании и возвращаетесь к нам снова. Спасибо, что выбрали нас и доверили решение важных задач!

https://onyxspb.ru/news/16-let-oniks/, 14 АПРЕЛЯ