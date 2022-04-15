НОСТРОЙ сформирует новый каталог импортозамещающих механизмов, материалов и оборудования для объектов 2022 года

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков призвал строителей активно включиться в работу по формированию Каталога строительных материалов и оборудования для их возможной замены в условиях санкций. Об этом он сказал на круглом столе НОСТРОЙ, посвященном вопросам импортозамещения в строительной отрасли 11 апреля 2022 года в рамках деловой программы XXI Всероссийского съезда СРО в строительстве.

Говоря о проблеме замены импортных стройматериалов отечественными аналогами, Антон Глушков констатировал, что объекты, возводимые сегодня на территории России, имеют разные сроки поставки ресурсов. Исходя из этого НОСТРОЙ, начав сбор информации о том оборудовании и материалах, которых не хватает для строительства, сосредоточился в первую очередь на объектах, которые сдаются в эксплуатацию в 2022 году. Причем, поставка оборудования – самый проблемный вопрос, который встает на финальной стадии строительства объекта.

«НОСТРОЙ инициировал опрос строительных компаний, в котором приняли участие 668 организаций. Из них 415 не используют при строительстве материалы, производство которых не локализовано на территории Российской Федерации. Остальные 253 компаний подтвердили, что используют строительные материалы и оборудование иностранного производства при возведении своих объектов. В связи с этим НОСТРОЙ выступил с инициативой по формированию Каталога строительных материалов, оборудования, машин и механизмов», − сказал Антон Глушков.

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/04/13/item19081, 12 апреля