ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» (ТЭМЗ) в 2021 году получило чистую прибыль в размере 14,8 млн рублей, что в 25 раз больше, чем годом ранее

Выручка компании в минувшем году выросла на 30%, до 1,17 млрд рублей, себестоимость продаж — на 11,8%, до 882 млн рублей. Одним из факторов роста чистой прибыли стало увеличение в 2,1 раза продаж электрооборудования для нефтегазовой отрасли, до 343,7 млн рублей. Также на 15,4% выросли доходы от реализации трубопроводной арматуры, до 702,7 млн рублей. АО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева» занимается производством

интеллектуального электропривода серии 3ЭП1 предназначен для управления запорной, запорно-регулирующей арматурой, шаровыми кранами используемыми на технологических и магистральных линиях нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в энергетике и коммунальном хозяйстве. Все электроприводы оснащены электронной системой управления. Блок управления имеет многочисленные функции, которые значительно расширяют возможности электропривода. Это регулировка параметров движения, скорости и момента при открытии или закрытии арматуры. Точный контроль параметров движения в режиме герметизации (уплотнения затвора) и «раскачки». Блок управления содержит бортовой «черный ящик», систему самодиагностики и комплекс защит. Встроенный процессор обеспечивает планирование всех движений и точное управление по выбранным законам и алгоритмам. Встроенный энергонезависимый датчик положения выходного вала обеспечивает точное координатное управление электроприводом.

Источник: ТЭМЗ, НПАА, 11 апреля.