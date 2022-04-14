Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» (ТЭМЗ) в 2021 году получило чистую прибыль в размере 14,8 млн рублей, что в 25 раз больше, чем годом ранее

14 апреля, 2022 9
Выручка компании в минувшем году выросла на 30%, до 1,17 млрд рублей, себестоимость продаж — на 11,8%, до 882 млн рублей. Одним из факторов роста чистой прибыли стало увеличение в 2,1 раза продаж электрооборудования для нефтегазовой отрасли, до 343,7 млн рублей. Также на 15,4% выросли доходы от реализации трубопроводной арматуры, до 702,7 млн рублей. АО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева» занимается производством 
интеллектуального электропривода серии 3ЭП1 предназначен для управления запорной, запорно-регулирующей арматурой, шаровыми кранами используемыми на технологических и магистральных линиях нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в энергетике и коммунальном хозяйстве. Все электроприводы оснащены электронной системой управления. Блок управления имеет многочисленные функции, которые значительно расширяют возможности электропривода. Это регулировка параметров движения, скорости и момента при открытии или закрытии арматуры. Точный контроль параметров движения в режиме герметизации (уплотнения затвора) и «раскачки».  Блок управления  содержит бортовой «черный ящик», систему самодиагностики и комплекс защит. Встроенный процессор обеспечивает планирование всех движений и точное управление по выбранным законам и алгоритмам. Встроенный энергонезависимый датчик положения выходного вала обеспечивает точное координатное управление электроприводом.
Источник:  ТЭМЗ, НПАА, 11 апреля.
← Вернуться