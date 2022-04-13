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МАРКИРОВКА. АО БАЗ (ОМК) начал наносить QR-коды на трубопроводную арматуру больших диаметров. Сегодня вся выпускаемая продукция завода имеет подобную маркировку

13 апреля, 2022 10
Лазерную установку, которая позволяет наносить маркировку на шпиндели арматуры диаметром до 1000 миллиметров, завод приобрел в прошлом году. До перехода на маркировку всей линейки продукции, завод наносил коды на некоторые ее виды, поэтому клиенты завода ранее уже оценили удобство данной технологии. QR-код содержит уникальный номер производителя, название продукции, профилеразмерные и марочные характеристики. Максимально широкое применение QR-кодов на деталях позволит увеличить скорость и точность отгрузки трубопроводной арматуры клиенту. Также благодаря идентификации каждой единицы готовой продукции клиенты «ОМК Армсталь» будут дополнительно защищены от риска приобретения контрафактной продукции. Первую партию арматуры большого диаметра с новой маркировкой благовещенский завод ОМК отправил заказчику в конце марта. «Лазерная маркировка всей продукции позволит нашим клиентам быстро и легко получать полную характеристику о продукции: код считывает фотокамера любого смартфона. QR-код помимо защиты от контрафакта дает возможность прямого доступа к цифровым сервисам ОМК и оперативной загрузке электронных сертификатов качества. Уверен, что нововведение сделает взаимоотношения предприятия и наших клиентов еще более удобными и эффективными», - отметил управляющий директор Благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Сайт ОМК, 12 апреля

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