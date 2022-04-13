МАРКИРОВКА. АО БАЗ (ОМК) начал наносить QR-коды на трубопроводную арматуру больших диаметров. Сегодня вся выпускаемая продукция завода имеет подобную маркировку

Лазерную установку, которая позволяет наносить маркировку на шпиндели арматуры диаметром до 1000 миллиметров, завод приобрел в прошлом году. До перехода на маркировку всей линейки продукции, завод наносил коды на некоторые ее виды, поэтому клиенты завода ранее уже оценили удобство данной технологии. QR-код содержит уникальный номер производителя, название продукции, профилеразмерные и марочные характеристики. Максимально широкое применение QR-кодов на деталях позволит увеличить скорость и точность отгрузки трубопроводной арматуры клиенту. Также благодаря идентификации каждой единицы готовой продукции клиенты «ОМК Армсталь» будут дополнительно защищены от риска приобретения контрафактной продукции. Первую партию арматуры большого диаметра с новой маркировкой благовещенский завод ОМК отправил заказчику в конце марта. «Лазерная маркировка всей продукции позволит нашим клиентам быстро и легко получать полную характеристику о продукции: код считывает фотокамера любого смартфона. QR-код помимо защиты от контрафакта дает возможность прямого доступа к цифровым сервисам ОМК и оперативной загрузке электронных сертификатов качества. Уверен, что нововведение сделает взаимоотношения предприятия и наших клиентов еще более удобными и эффективными», - отметил управляющий директор Благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Сайт ОМК, 12 апреля