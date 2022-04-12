ЕC c 8 апреля ввел санкции для газовых ТЭС, запретив ввозить в Россию запчасти для паровых турбин и котлов, что может стать проблемой для ремонта новых парогазовых ТЭС.

Ограничение может коснуться ТЭС общей мощностью более 15 ГВт, оценивают аналитики. В Минэнерго не видят рисков для энергосистемы, указывая на большой запас мощности ТЭС. Новые ограничительные меры ЕС могут создать проблемы с ремонтами газовых электростанций РФ. Согласно пятому пакету санкций, российские энергетики не смогут прямо или косвенно закупать в Европе запчасти для паровых турбин и паровые котлы. Поставки по контрактам, заключенным до 9 апреля, нужно завершить не позднее 10 июля. Запчасти для больших газовых турбин — более чувствительное для отрасли оборудование — под ограничения не попадают.

Иностранные паровые турбины и котлы использовались в России в 2000-х годах при строительстве некоторых новых ТЭС на парогазовых установках (ПГУ) по договорам поставки мощности (ДПМ). Как правило, такие паровые турбины стоят на мощных энергоблоках на основе ГТУ единичной мощностью около 300 МВт, говорит руководитель направления Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников. Он оценивает их общее количество в несколько десятков единиц по всей стране.

В составе российских энергоблоков на ПГУ работает более 5 ГВт зарубежных паровых турбин, по оценкам Vygon Consulting. В частности, импортные паровые турбины и котлы стоят на части станций «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ), «Интер РАО», «Т Плюс» и «Фортум» (подконтрольна финской Fortum). Общая мощность ТЭС с такими турбинами может превышать 15 ГВт.

ЕС также запрещает поставку в РФ воздушных и вакуумных насосов, силовых конденсаторов, генераторов постоянного и переменного тока, генераторов для ветряных установок, резисторов, коммутаторов, электрических аккумуляторов и проч. Кроме того, в ЕС запрещается покупать трансформаторы мощностью свыше 16 кВА. В «Россетях» сообщили "Ъ”, что не планировали покупать трансформаторы, произведенные в ЕС. В «Т Плюс» сообщили "Ъ”, что уже «адаптировали ремонтную программу под текущие условия в части обслуживания парогазовых блоков и компрессорных установок». Компания рассматривает возможные варианты сотрудничества и локализации деталей и расходных материалов для обслуживания газовых турбин. Основное оборудование для текущей программы модернизации старых ТЭС уже производится в России. Вспомогательное оборудование (например, насосное и электротехническое) «Т Плюс» планирует заменить доступными аналогами.

https://www.tek-all.ru/news/id8608-evrosouz-vvel-pervie-chuvstvitelnie-sanktsii-dlya-elektroenergeticheskoy-otrasli/, 12 апреля (отрывок)