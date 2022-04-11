РБК. 8 апреля. На гендиректора судового арматурного завода «Буревестник» в Гатчине под Петербургом завели уголовное дело

Гендиректор оборонного предприятия «Буревестник» Илья Александров и два его подчиненных подозреваются в хищении произведенного в рамках гособоронзаказа оборудования на сумму почти 50 млн руб. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении генерального директора оборонного завода «Буревестник» Ильи Александрова и двух его подчиненных — по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, до десяти лет лишения свободы). Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству было вынесено 1 апреля. Копия постановления есть у РБК, ее подлинность подтвердили два сотрудника завода. По словам одного из них, Александров был арестован 3 апреля, новым исполняющим обязанности гендиректора «Буревестника» назначен Андрей Рыбаков.

По версии следствия, Александров, который возглавляет предприятие чуть больше года, а также начальник управления по логистике и материально-техническому снабжению завода Александр Цыбульков и начальник отдела сбыта Александр Степанов нанесли заводу ущерб на сумму свыше 49 млн руб. Согласно материалам дела, они, «реализуя свой единый преступный умысел совместно с иными неустановленными лицами», произвели «безвозмездное отчуждение» принадлежащей «Буревестнику» готовой продукции в пользу сторонней организации — ООО «ЭраКомплекс» (это поставщик судового оборудования для судоремонтных и судостроительных предприятий). Продукция была изготовлена в рамках исполнения государственного оборонного заказа и является новой, не эксплуатировавшейся ранее и пригодной к использованию по назначению, подчеркивает следователь. В частности, речь идет о воздухораспределителях, блоках охладителя воды, масле и холодильниках на общую сумму 49,185 млн руб., которые хранились на складе завода в Гатчине, а затем были вывезены через проходную предприятия, говорится в постановлении.

Затем, по данным следствия, Александров, Цыбульков и Степанов, чтобы скрыть преступление, изготовили «заведомо подложный приказ» «О создании комиссии по списанию товарно-материальных ценностей» и внесли в документацию предприятия «недостоверные сведения о списании со складского учета указанных материальных ценностей по причине их непригодности к использованию по своему назначению, склонив подчиненных им по службе работников к регистрации и подписанию указанных документов», говорится в постановлении.

В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что в настоящее время компании «Центр технологии судостроения и судоремонта», в структуру которого входит «Буревестник», дано указание о взаимодействии со следственными органами и содействии им. «Также сообщаем, что сведения о ходе следствия представляют собой охраняемую законом тайну», — добавили в министерстве. РБК направил запросы в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в компании «Буревестник» и «ЭраКомплекс». приемной Александрова подтвердили получение запроса РБК, не ответив при этом, где находится гендиректор. «Ваш запрос распределен, когда гендиректор даст отмашку вам отвечать, тогда мы и ответим», — сообщили в приемной.

О заводе «Буревестник»

Расположенный в Гатчине под Санкт-Петербургом завод специализируется на выпуске судовой арматуры, теплообменных аппаратов, судовых охладителей воды и масла, арматуры для нефтегазопромыслов и топливно-энергетического комплекса, а также буксировщиках водолаза, указано на сайте предприятия. Выручка завода по итогам 2020 года составила более 2,2 млрд руб., чистая прибыль — свыше 335 млн руб, следует из базы данных СПАРК. Александров возглавляет предприятие с марта 2021 года. Он сменил на этом посту Сергея Старостина, который «скоропостижно скончался» вскоре после скандала с увольнением творческой команды завода в лице главного конструктора Петра Трошина и главного инженера Константина Богдана.

67% акций «Буревестника» принадлежит «Центру технологий судостроения и судоремонта» (принадлежит государству). Еще 18% — у бизнесмена Олега Волкова, совладельца петербургских компаний «Армалит» (67%) и «Арматок» (50%). В Москве Волков владеет компанией «Аскольд «Восточные Ворота» (41%) и «Мираском» (80%), в Приморском крае — компанией «Аскольд» (83,5%).

https://www.rbc.ru/society/08/04/2022/624eaab99a7947ad0fd60054?from=from_main_7, 8 апреля