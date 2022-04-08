Российская компания «Моденжи» принимает заказы на разработку пластичных смазок, паст, антифрикционных покрытий и очистителей на замену импортным материалам, которые уходят с российского рынка.

Моденжи - разработчик широкого спектра смазочных материалов, в том числе, антифрикционных твердосмазочных покрытий. В г. Брянске на территории компании действуют:
✔️ Исследовательская лаборатория по созданию новых материалов
✔️ Линии по производству смазочных материалов и покрытий
✔️ Производственные площадки по нанесению покрытий на детали заказчиков
✔️ Учебный центр по нанесению покрытий для наших партнеров
✔️ Испытательная лаборатория
В России доступен широкий ассортимент твердосмазочных покрытий MODENGY, решающих наиболее острые задачи в арматуростроении (https://modengy.ru/portfolio/armature-engineering/) в области трения, изнашивания и защиты от коррозии. За подробной информацией обращайтесь в компанию "Моденжи", Россия, г. Брянск
+7 (4832) 59-90-49, modengy.ru
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