Сегодня 7 апреля работники завода ТМК в Румынии по производству труб и оборудования выйдут на митинг из-за санкций (заморозка счетов)

Работники заводов румынского производителя труб TMK Artrom в Слатине и Решите объявили, что в четверг, 7 апреля, они проведут акцию протеста перед штаб-квартирой правительства Румынии с требованием снять ограничения, наложенные на компанию в контексте санкций против российского собственника. Сотрудники стремятся поддерживать работу компании, а также хотят сохранить доступ руководства к банковским счетам компании для обеспечения возможности нормальной работы. В то же время компания сослалась на решение налоговой службы ANAF о замораживании счетов TMK Artrom от 24 марта. Скорее всего, вызов ТМК основан на смене собственника группы ТМК, которая произошла после спецоперации на Украине.

Группа ранее принадлежала и управлялась российским миллиардером Дмитрием Пумпянским. Действия Пумпянского впоследствии были переданы другим лицам, не входящим в список олигархов, подпадающих под международные санкции. Пумпянский также подал в отставку со всех должностей в руководстве ТМК. Однако в настоящее время неясно, в какой степени Пумпянский по-прежнему контролирует группу ТМК.

https://www.tek-all.ru/news/id8581-segodnya-rabotniki-zavoda-tmk-v-ruminii-viydut-na-miting-iz-za-sanktsiy/, Romania-insider.com, 7 апреля