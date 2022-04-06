БРОЕН: ПРЕСС-РЕЛИЗ. ОБНОВЛЕНИЕ ПРАЙС-ЛИСТОВ НА АРМАТУРУ С МАРТА

Уважаемые Клиенты!

Информируем Вас о том, что компания БРОЕН продолжает полноценно работать в России, в полном объеме обеспечивает поставки продукции и выполняет обязательства перед сотрудниками. Наши инженеры, сервисная служба, работники производства и склада делают все возможное, чтобы обеспечить своевременные поставки и комфортную работу для Вас. Стальные шаровые краны БРОЕН производятся в обычном режиме и доступны к заказу. Прайс лист на шаровые краны БРОЕН установлен в рублях и размещён на нашем сайте www.broen.ru.

В номенклатуре поставляемой нами продукции также присутствуют импортные позиции, например такие как регулирующие клапаны, латунные балансировочные клапаны. На эту продукцию мы вынуждены перевести прайс лист в валюту в связи с нестабильностью курсов валют.

http://broen.ru/novosti/